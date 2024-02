Marta López ha sido descubierta









Hemos tenido que esperar casi 40 días para que afloren las auténticas personalidades de algunos concursantes. 40 días que nos han tenido al borde de la hartura, aguantando horas de tedio rayano en el sopor porque han permanecido muchos simulando ser lo que no son, intentando difuminarse en el paisaje con el fin de aguantar cuantas más semanas mejor para cobrar lo que les corresponde. Elena Rodríguez es un ejemplo claro de esto que digo. 40 días perdidos viendo a una persona adulta y sosegada, aparentemente amable con todos (o casi todos), riendo todo el rato, sin decir nunca una palabra más alta que otra. Pero anoche salió la auténtica Elena. Una Elena desquiciada e irreflexiva, capaz de saltar por una estupidez, interpretando torticeramente lo que acababan de ver en un vídeo de Finito e Ivana Icardi.

También vimos a un Keroseno auténtico. Mucho más temperamental de lo que ha venido mostrando y capaz de utilizar parecidas armas que sus oponentes a la hora de afrontar el ataque y los desprecios de casi todos. Aquellos que peor han tratado desde el principio a este concursante eran los mismos que anoche defendían el buen trato dado a este concursante desde que se quedó solo, sin su hermano Finito y su “gran hermana” Ivana Icardi, como él dice. Para demostrar que lo han tenido entre palmitas anoche se posicionaban contra Keroseno cinco de sus compañeros de concurso.

Elena Rodríguez, Marta López, Asraf Beno, Lucía Sánchez y Mayka Rivero quieren que se vaya de la casa Keroseno. Y defienden que lo han tratado bien tras la expulsión de los únicos concursantes afines a él diciendo que le han estado dando de comer. Siguiendo la doctrina de Adara Molinero, a la sazón hija de Elena, si alguien te cae mal existe la opción de negar un plato de comida. ¡Hay que tener valor! Lo de Elena y Marta, sobre todo lo de esta última, no se explica sin relacionar sus histéricas reacciones con el hecho de que anoche mismo habían tenido conocimiento de que han sido descubiertas.

Con Marta López ha caído Elena Rodríguez

La monumental pillada a Marta López no tiene relación ninguna con la visita que durante tres días han hecho a la casa Ivana Icardi y Finito. Bien es cierto que ambos coinciden en el análisis de Manuel González y Keroseno. Lo que ha unido a estos dos es simplemente haber coincidido en su lectura sobre el concurso de Marta. Coincidiendo en el tiempo se han dado cuenta de que Marta ha querido convencer a todos de que era su amiga para una vez establecido cierto lazo aprovecharse para intoxicar a todos, o casi todos, contra un compañero. Dije en los primeros días de encierro que Marta López y Marc Florensa querían hacerse con el control de la casa. La aspiración era controlar a sus compañeros, provocando enfrentamientos entre ellos sin que llegasen a salpicarles. Marta López se ha pasado un mes atosigando a todos contra Ana María Aldón. Una vez logrado el objetivo de eliminar a esa concursante, ahora le tocaba ir contra Manuel González y Keroseno. Pero ha sido descubierta.

Con Marta López ha caído Elena Rodríguez aunque es muy posible que ambas se salven este jueves. Seguramente hubiera sido lo mismo si Manuel González y Keroseno no llegan a profundizar en el análisis de lo que ha venido haciendo Marta desde el comienzo de la edición. La diferencia es que ahora Marta se sabe pillada. Por eso se revolvió anoche como un animal herido y nos mostró una cara bien distinta a la que llevábamos viendo. Igual que Elena, Marta no era anoche la concursante preocupada por el bienestar de todos, atenta cada vez que veía a alguien pasando un mal momento, comprensiva con las reacciones humanas. Ahora volvimos a ver la Marta López clasista y deslenguada, la amiga de las discusiones en tono arrabalero, la de siempre.

El único que no ha cambiado un ápice es Manuel González. Reconozco que me identifico con su manera de entender y explicar su actitud en el concurso. Su discurso de “hago y digo lo que me da la gana” tiene un atractivo incomparable para alguien como este gato diletante. También debo decir que a estas alturas me aburre escuchar siempre el mismo disco rayado. Para ello está ahí Keroseno superando su bajonazo emocional, convirtiéndose en un guerrero con gran sorna, que dice verdades como puños y pierde la compostura. Cómo sería el panorama que en este caso la virtud no está en mantener la compostura, sino en perderla.

Ivana Icardi y Finito no dijeron lo que Elena Rodríguez dice

El caso es que ardió la casa porque Marta López y Elena Rodríguez interpretan algo que en puridad no dijeron Ivana Icardi y Finito. Un mensaje a Keroseno para que se empodere es transformado en la indicación de que vaya a por Marta. Apenas hablan de Elena pero es ella quien se altera y entra en combustión espontánea. Detrás va Marta, que también abandona su papel de madre superiora encargada de hacer el bien para mostrar su cara más real. Y, a partir de ahí, critican hasta la entrada de Finito e Ivana, decisión del programa apoyada por los votos de la audiencia.

Me parece ridículo que Ivana haya entrado de visita tres días para hacer edredoning con Finito. La broma de la hora sin cámaras está perfectamente orientada a lo que finalmente sucedió. Da la impresión de que llevasen pensado este guion y me parece triste que no sean capaces de dar otra cosa. Pero que sea ridículo el planteamiento de su visita no quiere decir que hayan ido a manipular a nadie. No creo que hayan dado más información del exterior de la que suele ser normal en estos casos. Y en su mayor parte ha sido respondiendo a los demás. Debería evitar Elena Rodríguez quejarse de lo que ha dicho Ivana respecto a sus hijos porque es ella quien preguntó. ¿Qué tipo de broma es esta de preguntar por algo y luego quejarse de que le hayan respondido? Pues no haber preguntado.

Lo que yo me preguntó es qué tipo de discriminación han sometido a Keroseno para que esté Manuel en el jardín hablando con él y vayan a pedirle explicaciones por ello. Luego se les llena la boca diciendo que le han tratado fenomenal desde que se fueron Finito e Ivana Icardi. Elena Rodríguez parece arrogarse el derecho a decir cómo se encontraba Keroseno cuando el jueves pasado entró su hermano en la casa. Como si supiera ella el estado mental de Keroseno mejor que él mismo. Las conversaciones entre Keroseno y Manuel González tienen la virtud de que todo lo que dicen se puede suscribir. Coincido por completo en que el juego de Marta es fingir que es tu amiga para que no la nomines y si lo haces sea legítimo llamarte “falso y traicionero”.

Las quejas de Lucía Sánchez surtieron su efecto

Está justificada la visita de Ivana Icardi y Finito si ha servido para que sea desenmascarada Marta López y veamos su cara más real, al igual que la de Elena Rodríguez o Keroseno. Como he empezado diciendo, ha hecho falta que pasen 40 días para que dejen ver la realidad y se comporten sin ataduras y condicionantes. A la hora de los posicionamientos nos dieron el contenido que merecemos, y no lo que nos hemos tenido que tragar durante tantos días. Por fin se liberaron de aquello que les estaba impidiendo ser reales. Lo más llamativo fue ese movimiento de última hora es qué hacía Asraf Beno posicionándose con algunos de sus enemigos contra Keroseno, quien le ha defendido en muchas ocasiones. Ha debido olvidar cuando Maika Rivera se reía de él y le picaba pidiendo que se mojase y Keroseno era de los pocos que estaban de su lado.

Parecía irremediable que fuera Lucía quien se enterase de que ya es finalista y tuviera el premio extra de poder hablar con su familia. Sus quejas del jueves pasado han surtido efecto. La audiencia quiso que entre los tres del club de las tentaciones, únicos finalistas hasta ahora, no solo pudiera Lucía hablar con su madre sino que viera y escuchara en exclusiva a su hija (los espectadores no pudimos hacerlo al ser una menor). Visto lo útil que es quejarse de modo ruidoso no me extrañaría que en algún momento todos los concursantes terminaran siendo un clon de Oriana Marzolli pidiendo hasta la luna en la sala de confesiones.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así anoche: 48 %, 28 %, 12 % y 12 %. Yo no opino, pero Marta López dice que los porcentajes menores son Asraf y Elena. Siendo así que se vaya Elena y aguante Keroseno, único representante genuino de la resistencia.

Hoy vuelvo a hablar de representantes en mi Moleskine, algo que ha sido siempre un tema vedado, pero se hace imprescindible cuando, por ejemplo, Marc Florensa es parte del casting de la edición.









