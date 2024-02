Keroseno explota contra Marta durante los últimos posicionamientos de 'GH DÚO 2': "¡Que te calles que es mi turno!"

Keroseno se enciende como nunca antes: este ha sido el momento

Como todos los domingos, los concursantes de 'Gran Hermano Dúo' se han enfrentado a los posicionamientos. Pero no era un domingo cualquiera. Se trata de más ni menos que los últimos posicionamientos de esta séptima edición del reality. La primera en posicionarse iba a ser Marta, que nos ha dejado diversos enfrentamientos con Keroseno, además de con Manuel y con otros concursantes.

Y es que en cuanto la colaboradora se ha posicionado detrás de Keroseno, el hermano de Finito no ha tardado en saltar: "A Gran Hermano se viene a sentir, no a pensar. Y esta señora lleva pensando desde el primer día". Pero ha sido durante el posicionamiento de Asraf cuando han terminado de explotar los dos. Y es que el novio de Isa Pi se ha posicionado detrás de Keroseno y cuando Keroseno intentaba explicar que le ha dolido el posicionamiento, Marta se reía.

"Cállese un momento", ha apuntado Keroseno. Marta le ha cortado rápidamente y Keroseno ha estallado: "¿Puedo dar mi posicionamiento? ¡Que te calles que es mi turno! ¡Que te calles!", ha añadido muy encendido.

Así han sido los posicionamientos

Marta ha sido la primera en posicionarse, yéndose directa a Keroseno: "Después de ver el papelón de hoy, que les han traído el guion de todo lo que decir... y por decir mentiras".

Manuel ha sido el siguiente, que se ha colocado detrás de Marta: "Yo me rijo por el día a día de aquí y he hablado más con Asraf que con ella. Para mí aquí me aporta entre cero y nada. No quiero quedar bien con la gente sino conmigo mismo. Hago lo que siento y quiero que abandone la casa".

Asraf se ha posicionado detrás de Keroseno: "Al final es la persona con la que menos me llevo entre Elena y Marta. No me ha gustado que juzguen mi relación con Marta. Por eso me posiciono aquí".

Por su parte, Elena se ha colocado detrás de Keroseno: "No ha valorado el cariño que le hemos dado. Le hemos dado todos cariño, le hemos dado nuestra comida. Si tu hermano ha insinuado que no lo hemos hecho es una gran mentira".

Lucía se ha posicionado detrás de Keroseno también: "Es con la persona que menos trato tengo de la casa. A los otros tres les tengo mucho cariño".

Mayka se ha ido detrás de Keroseno: "Me ha hecho sentirme muy mal en algunas situaciones y aunque ahora esté bien con él, me siento mucho mejor con Asraf que con Keroseno. No todo vale para permanecer en este programa".

Era el turno de Keroseno, que se ha colocado detrás de Marta: "Quiero que se vaya de la casa. Ha llegado su momento. Ha pensado mucho más que sentir. dice que nunca piensa en las nominaciones pero es lo que más le importa. Es una clasista".

Finito se ha posicionado detrás de Marta: "Te veo una actitud muy estudiada. Cuando entré el otro día por la puerta lo primero que me dijiste es cuánto le has cuidado, cuando es de mentira lo que vosotros hacéis".