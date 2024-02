Finito confiesa los miedos que tiene con Ivana y se los dice en un emotivo encuentro: "No me gustaría que pasase eso..."

Finito confiesa que se frena porque tiene miedo de que todo esto sea por la "efusividad del momento"

Ivana: "Hay que ir paso a paso y lo estamos disfrutando un montón"

El consejo amoroso de Ion Aramendi a Finito e Ivana: "Si encontráis la magia por lo menos hay que creer en ella"

A Finito le preocupa sentir por Ivana más que lo que puede estar sintiendo ella por él. Durante el debate de este domingo de 'Gran Hermano Dúo', Finito ha expresado lo que siente sin tapujos y con todo tipo de detalles, además de confesar los miedos que tiene desde que comenzó la relación con Ivana. La primera pregunta que le ha hecho Ion Aramendi es si está enamorado de Ivana. Hay que recordar que ambos han vivido una noche de pasión en la casa dejándose llevar y con un 'edredoning' que ha desatado la locura.

"Creo que siento algo que no es normal. A la vez me da miedo, si te soy sincero. Creo que es mi debilidad. Este tema es lo que siempre me ha hecho cambiar, me ha hecho olvidarme de todo y creer que lo único que me importa es la otra persona. Estoy sintiendo cosas muy heavys que no me esperaba pero a la vez me estoy frenando un poco a mi mismo porque tengo respeto de este tema", ha señalado Finito.

Sobre esto último, ha confesado que se frena porque tiene miedo de que todo esto sea por la "efusividad del momento": "Me estoy dejando llevar tanto que si fuese recíproco lo que sentimos sería una alegría para mí y me cambiaría a mejor. Sería algo súper positivo para mí. Más que me quieran me gusta querer y que la gente se sienta querida conmigo". Sobre todo, Finito tiene miedo de que va rápido cuando conoce a alguien y le gusta y es "muy pasional".

Tras esto, Ion Aramendi ha conectado con Ivana, que se encontraba en el confesionario escuchándole. "Es la pura verdad. Es lo que hemos estado sintiendo. Tenemos miedos muy parecidos y es dejarnos llevar y olvidarnos del mundo. En ese aspecto he madurado y por eso también me pongo un poco de freno. Pero pienso lo mismo que él. Él dice que me admira pero yo a él también".

Así ha sido el encuentro entre Ivana y Finito

Posteriormente, Ivana y Finito han tenido un encuentro especial para decirse cara a cara lo que sienten hasta el momento y sus miedos de forma conjunta. "Yo no siento que sea la efusividad del momento", ha dicho Ivana. "Yo tampoco. Lo que no me gustaría es que pase esto y darme cuenta de que ha sido eso. Que se ha enfriado y darme cuenta de que por no haberme lanzado no sigue igual que hasta ahora", ha apuntado Finito.