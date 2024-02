Las 'pullas' de Alexia Rivas a Marta López: "Se ha paseado por los platós hablando de intimidades de exparejas"

La concursante aseguraba en directo que no le está gustando nada lo que está pasando en la casa ante su mala relación con Keroseno y Manuel: "Esto es insoportable, si esto es lo que queda de concurso y el precio que hay que pagar es este no estoy dispuesta". "Estoy tocada", afirmaba Marta, como también decía que no quiere entrar en este juego: "Llevo muchos años, he trabajado en los mejores programas y ya no me compensa. Yo no soy un mono de feria, no me junto con ellos porque tengo miedo a mi reacción".