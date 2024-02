"Que envidiosa y posesiva es Lucía. Se me ha caído totalmente. Pongo la mano en el fuego y no me quemo a que está reventada ante la posibilidad de que Manuel pueda quitarle el maletín", ha asegurado el colaborador de 'El Debate de GH DÚO', que cree que la exnovia de Isaac Torres no está siendo justa con Manuel: "La diferencia entre Lucía y Manuel es que este último la ha protegido durante todo el concurso y ella hoy le ha dejado vendido por una auténtica chorrada. ¿Es que tiene que pedir permiso Manuel para nominar a Marta y para relacionarse con Keroseno?".