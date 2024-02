Lucía rompe a llorar desconsolada tras los alegatos de sus excompañeros: "Ninguno está a mi favor"

Ivana, sobre Mayka y Elena: "Lo que han hecho ha sido por agarrarse de otras tramas"

El duro alegato de Keroseno contra Lucía: "Has dicho comentarios de la privacidad de la vida de Manuel que no se deben hacer"

Estos han sido los alegatos que se han dado este domingo durante el debate de 'GH DÚO'

Los exconcursantes y también excompañeros de los finalistas de 'GH DÚO' han dado sus alegatos desde plató respondiendo a dos preguntas: ¿Quién merece ganar 'Gran Hermano Dúo'? ¿Quién merece ser expulsado esta noche? Uno de los alegatos más duros ha sido el de Ivana Icardi, que ha dejado a Lucía completamente destrozada y derrumbada después de terminar todos con el resto de alegatos.

"Obviamente a mí me encanta la autenticidad, así que merece ganar 'GH DÚO' Asraf obviamente. Para mí es el ganador porque todos mis compañeros, los más auténticos, están aquí en la calle. Como aquí no se ha premiado la autenticidad, por lo menos que se premie en la final", ha apuntado Ivana. Asraf le ha agradecido las palabras que ha tenido y al resto de concursantes les ha parecido bien su opinión.

Pero ha sido con la pregunta de quién quiere que sea expulsado o expulsada de la casa cuando ha sido más que directa: "Entre Mayka y Elena está la cosa. Muy poca cosa han hecho. Y lo que han hecho ha sido por agarrarse de otras tramas. Creo que una de las dos... Con Lucía empatizo más porque somos madres".

Y ha explicado por qué ha dicho eso: "Mayka con el trío siempre ha estado metida en el medio. Y así ha estado todo el concurso. Y Elena no ha hecho nada, solo cuando estaba yo para ponerse siempre en contra mío. Desde que me fui ha seguido hablando de mí y tirándome mierda". Mayka ha apuntado que no está de acuerdo: "Ellos siempre me han infravalorado. El trío son mis compañeros y lo que he hecho es llevarme bien con la gente que quiero". Ivana ha señalado que para ella Mayka ha ido de víctima.

El duro alegato de Keroseno contra Lucía

Keroseno ha sido otro de los que ha protagonizado uno de los alegatos más duros. Tiene claro que quiere que salga expulsada este domingo Lucía Sánchez: "Me gustaría que la expulsada esta noche fuera Lucía. No entiendo como puede tener tanta maldad y tanta inquina hacia una persona, hacer comentarios tan rastreros y se han visto desde aquí fuera. Desde el primer día ha tenido un problema conmigo. Grita mucho y el don de palabra no lo domina mucho. Se han visto tantas cosas aquí feas...".

Lucía, por su parte, ha señalado que la persona que más le ha faltado al respeto ha sido él: "Yo te he nominado siempre y eso es ir de cara. Te he nominado desde la primera semana, tú a mí no por estrategia". Keroseno ha apuntado que su opinión viene dada porque ha visto de Lucía "comentarios muy feos y de la privacidad de la vida de Manuel que no se deben hacer en un programa de televisión. 'Sorry' Lucía". La finalista de 'GH DÚO' se ha quedado muy dolida con esas palabras.

El resto de alegatos de la semifinal