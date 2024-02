El mensaje de Adara Molinero a sus fans tras la expulsión de Elena Rodríguez: "Es un juego"

Elena Rodríguez se ha quedado a las puertas de la gran final de 'GH DÚO' , que será este jueves a las 22:00 horas en Telecinco y en la que se disputarán el maletín los tres finalistas que más apoyo han recibido por parte del público hasta el momento: Asraf Beno, Lucía Sánchez y Manuel González. La madrileña descubrió que no seguía en la carrera por el maletín de la mano de su hija, Adara Molinero , que por fin se animó a ir a visitarla a la casa de Guadalix de la Sierra.

Adara Molinero le había pedido a su legión de fans, que se hacen llamar 'adaristas' en las redes sociales, que no dejasen de votar en la app de Mitele para cumplir el sueño de su madre de convertirse en ganadora de esta segunda edición de 'GH DÚO' y, al ver que no han podido ayudarla a conseguir este objetivo , la finalista de 'Supervivientes 2023' ha querido darles igualmente las gracias en la red social X.

"¡Muchísimas gracias a todos! Por el esfuerzo y cariño de cada voto. No pasa nada, es un juego. Ya tengo a mi mamá en casa", ha tuiteado la ganadora de la séptima edición de 'GH VIP', que está muy agradecida con sus fans por su apoyo incondicional y que no está molesta porque su madre no haya podido ganar y tomar el relevo de María Jesús Ruiz.