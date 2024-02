Manuel y Sara se saludaban con cercanía. "Yo contigo, con tu primo, con todos ustedes me he llevado bien siempre", le decía Manuel por lo bajini antes de que Marta Flich conectase con ellos. A continuación, el participante se enteraba de todas las cosas que Sara había dicho en el plató sobre él. También de los desencuentros que había mantenido con su hermana Gloria.

"No me gustó cuando en directo le dijo que le daba miedo que la conocieran cómo era. Lucía siempre se ha mostrado como es", explicaba Sara a Manuel tras el visionado del vídeo. No obstante, reconocía que su amiga tiene "un carácter muy fuerte", como expresaba Manuel, y que no iba a "justificar su comportamiento".