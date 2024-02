Manuel ha recibido la visita que más le podía emocionar ya que no se lo esperaba. Su madre, Ana, subía a la casa de 'GH DÚO' y se mostraba orgullosa de su hijo... y que reconocía tener sus reticencias con Lucía . .

El concursante se encontraba de bajón tras un nuevo roce con Lucía cuando vivía un subidón de alegría al ver aparecer a su madre por el ascensor de la casa. Manuel no pudo parar de darle besos y abrazos mientras le enseñaba con ilusión la casa. "Estoy muy tranquilo porque todo lo que he hecho aquí me ha salido del corazón", decía después hablando con Marta Flich.