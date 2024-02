El duro enfrentamiento de Ivana y Elena tras enterarse de lo que ha pasado fuera: "Lo que pasa es que te da miedo tu hija"

Ivana Icardi vuelve a la casa de Guadalix para encontrarse con Elena, la que no quiere que gane el concurso

Ambas se han enfrentado después de que Elena vea algunos de los conflictos que han pasado entre Ivana y su familia

Elena lloraba preocupada por Adara tras las palabras de Ivana: "Espero que no le haya sentado mal nada de lo que he dicho"

Ivana Icardi ha entrado a la casa de Guadalix para encontrarse con Elena en esta recta final de 'GH Dúo', donde han teniendo un cara a cara y han podido debatir sobre todo lo que ha pasado fuera del concurso, algo que ha creado tensiones entre ellas. Lo que tampoco se esperaba la finalista es que también iba a poder ver a su hija Adara dentro de la casa.

"Necesito escucharte después de lo que me has dicho aquí dentro y espero que seas sincera", le decía Ivana después de que Elena viera las imágenes de lo que ha pasado fuera entre Ivana y sus hijos. "No veo nada malo en ese 'tuit', cuando mi hija pone eso confío plenamente en ella, no lo entiendo", reaccionaba la finalista al ver el mensaje que ponía Adara en las redes sociales sobre Ivana: "Me dijiste que había hablado cosas horrorosas de tí, ¿qué mensaje es ese que tan dolida te quedas? Que dejen de hablar de ella". Algo a lo que respondía Ivana: "Dije que había hecho campaña en mi contra".

Ivana, a Elena: "Esto es televisión, si no quieren que hablen de ustedes, no vengan"

Ivana hablaba alto y claro ante esto: "Ustedes no dan trabajo, que ni tu hija, ni tú nos dan trabajo ni a mí, ni a los colaboradores, ni a nadie. Esto es televisión, no quieren que hablen de usted, no vengan, sabemos para qué estamos aquí todos". Y Elena se alteraba cuando intentaba hablar y su excompañera le interrumpía: "Luego dicen que de dónde sale esta Elena. Tú decides hacer este negocio hablando mal de las personas".

Elena también podía ver el enfrentamiento que tenía su hijo Aitor en el plató con Ivana, algo de lo que también hablaba: "Para que él se ponga así tela lo que tiene que haber". Pero ante esto, la argentina aseguraba que fuera de las cámaras también "se puso así" contra ella.

La finalista, ante esto, no entendía que Ivana le dijera que su hijo había cenado con ella y que su padre habñia puesto un 'tuit' apoyándole. "Lo utilizaron, no vine a utilizarte a ti ni a desestabilizarte", aseguraba Ivana y añadía: "No te ha faltado tiempo en ponerte en mi contra porque te da miedo que tu hija se enfade y ella no tiene que mandar en tu vida". Algo que hacía que Elena se alterase: "A mi hija la he parido yo y la amo por encima de mi vida".