Isa Pantoja responde a la propuesta de Asraf Beno: "Ese es mi pensamiento"

Asraf Beno comenzó su andadura en 'GH DÚO' preguntándose si Isa Pantoja estaría embarazada porque tenían la duda, pero muy pronto se desilusionó porque su mujer le reveló en una videollamada que no estaban esperando un bebé. Antes de la final en la que se enfrenta a Manuel González y Lucía Sánchez , el exconcursante de 'Supervivientes' ha comentado en el confesionario que su sueño es ser padre este mismo año.

Isa ha reaccionado a estas declaraciones ante las cámaras de 'Europa Press' en el centro de Madrid horas antes de la final, donde ha revelado que tiene el mismo proyecto que su marido para este 2024: "Buscar un hermanito para Alberto es mi pensamiento, luego hay que ver... Pero vamos que a mí me gustaría ser mamá este año". Además, ha revelado que no siente que hayan estado separados durante dos meses porque ve el 24 horas durante casi todo el día: "Le siento conmigo, duermo con él porque me pongo el móvil al lado para quedarme dormida".