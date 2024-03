El pasional beso de Asraf a Isa Pi que ha dejado a todos boquiabiertos: "Aquí conocí al amor de mi vida"

El finalista de 'GH DÚO' no daba crédito: "Para mí es superimportante Marta. Al final ha significado un cambio para mí...". En ese momento ha roto a llorar señalando lo siguiente, sin poder articular casi sus palabras y lo que quería expresar: "Aquí conocí al amor de mi vida que es Isa...". Posteriormente no ha dudado en levantarse e ir directo a por Isa Pi, para plantarle un beso de lo más pasional.

Además, ha dicho que aparte de eso le ha cambiado muchas cosas: "Me he abierto mucho más. He mostrado más mis sentimientos. He perdido mucho la vergüenza con Elena y he sido yo en todo momento".