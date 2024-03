Los secretos inconfesables de Marc Florensa: "Me hubiera gustado tener un homo-erótico con..."

Uno de ellos es sin dudas Marc Florensa, a quien hemos pillado durante la gala de ayer y le pedimos que nos cuente tres secretos que no se vieron en las transmisiones de GH DÚO. Marc no se anduvo con chiquitas, y contó secretos del todo polémicos como por ejemplo con quién le gustaría haber tenido un homo-erótico pero no pudo ser porque salió de la casa muy temprano, o que Manuel le enseñó un día sus genitales e incluso fue a más. Dale Play para no perderte estas revelaciones.