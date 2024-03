Manuel narra cómo fue el reencuentro con su novia y desvela que Lucía "aún le tiene bloqueado en redes"

"Estoy muy contento. Para mí esto ha sido cumplir un sueño. He disfrutado muchísimo y el reconocimiento que me ha dado la gente en la calle... me decían 'ganador', y eso para mí es lo más grande", ha señalado el exconcursante gaditano. Y añadía que esa gente "han visto una parte de mí que no conocían. La gente se quedó mucho con 'La isla de las tentaciones' y aquí he demostrado que soy mucho más que eso".