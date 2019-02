María Jesús, harta de Antonio Tejado, corta su relación: “De pareja es un sufrimiento”

La relación entre Antonio Tejado y María Jesús Ruiz ha sido breve, pero intensa. No ha soportado una convivencia de 24 horas al día ni tampoco que los dos protagonistas no tuviesen los mismos intereses.

En los últimos días, todo lo que en un principio eran besos, arrumacos y sonrisas cómplices se ha transformado en dudas, sobre todo por parte de María Jesús. La exmiss se ha desahogado en el confesionario y ha explicado, sin cortarse un pelo a la hora de decir lo que no le gusta de él: “. Que un hombre no sea caballero no lo soporto. Y que esté tan ‘sobradete’ tampoco”.

Después de esas palabras, parece claro que la exmiss no tenía ninguna intención de continuar adelante con el romance. El único problema es que no sabía cómo decírselo: "No sé cómo cortar la relación, solo quiero que sea un compañero”. Y, cuando por fin se animó a hacer lo que su corazón le indicaba, no pudo. Por su parte, Antonio también empezaba a tener dudas de que lo suyo fuera una buena decisión y así lo habló con Alejandro Albalá y Kiko Rivera.