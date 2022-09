El joven mago Adrián Vargas consigue lo nunca visto en ‘Got Talent’: tres números de magia en uno solo

A sus 22 años, Adrián Vargas utiliza las cartas, las monedas y los pensamientos de otras personas para hacer magia. Asegura que su pasión le ha cambiado la vida: “Me ha ayudado mucho. Antes era muy retraído, me ayudó a hablar con la gente, a hacer amigos…”.

“No puede ser”, decían sin poder creer lo que estaba pasando. El público pedía el pase de oro. Dani Martínez lo definía como “alucinante”, Paula Echevarría como “inexplicable” y Edurne lo tildaba de “impresionante”. “No has hecho un número, has hecho tres, y en los tres has sacado excelente nota”, finalizaba Risto Mejide.