Dani Martínez alucina con la imitación que Paulo hace de Miguel Bosé: “Es absolutamente una barbaridad”

“Yo llevo imitando voces toda mi vida, desde que tengo uso de razón. No sabes, los que imitamos voces, lo que disfrutamos cuando nos encontramos con alguien que hace una imitación. Ya no solo cómo has cantado, cada gesto de la cara, cómo has cuidado el parecido físico, cada movimiento. Es absolutamente una barbaridad”, le decía Dani Martínez.