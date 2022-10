Betsy Remedios protagoniza la actuación más emotiva de la noche: "Quiero creer que hay algo mejor para mí"

Betsy Remedios ha llegado muy emocionada al teatro de 'Got Talent '. "Estos últimos meses han sido de muchas pruebas y mucha superación y quisiera creer que hay algo mejor para mí. Espero que ‘Got Talent’ me abra las puertas a ese nuevo principio ", ha contado con la voz entrecortada.

"La situación en mi país es muy difícil, asfixiante para cualquiera. Me fui de Cuba y estuve en Rusia dos meses. Pasé por Serbia y casi me matan. En Grecia estuve tres meses en un campamento para refugiados. allí las condiciones son pésimas. Logré salí de ayer y me di cuenta de que lo más importante para mí es mi familia", ha contado la cantante.