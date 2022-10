El emocionante ‘pase de oro’ conjunto del jurado y Santi Millán a Martina: Risto pasa del ‘no’ a apretar con sus compañeros el botón dorado

Dani Martínez ha hecho una petición en alto: “Ha sido una actuación tan especial, con una voz tan maravillosa. Gracias por venir. Hasta un ‘sí’ se me quedaría corto, para mí serías un pase de oro” .

Edurne ha secundado lo que ha pedido su compañero: “Desde que has empezado a cantar han sido muchas emociones, pensando también en tus padres que no te pueden escuchar, pero si te pueden ver a ti feliz y cantando. Aquí estamos para vivir este tipo de emociones. Para mí también eres un pase de oro". Y Paula Echevarría: “No había hablado antes porque no podía, tenia un nudo en la garganta y cuando alguien te provoca eso es digno de un pase de oro”.