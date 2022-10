Risto Mejide hace una tremenda confesión tras la gran actuación de Alexia: "Fui al Registro Civil a cambiarme el nombre"

Alexia Vázquez de Prada ha ido a ‘Got Talent’ para demostrar su talento al cantar ópera y es que es como se quiere comunicar con el resto del mundo: “Estar aquí significa ese sueño que yo no veía posible”.

“Quiero demostrar que mi voz es válida para estar en un escenario” , ha explicado antes de ponerse delante del micrófono a cantar y ha querido dedicárselo a sus padres : “Les costó mucho aceptar que me iba a dedicar a la música y hoy me gustaría que se sintieran orgullosos de mi. Estudié medicina y era un poquito difícil de asumir viniendo de una familia de médicos” .

El público se ha levantado al terminar su actuación y es que ha sorprendido a todos con su impresionante voz. Y lo mismo le ha pasado al jurado, que han estado completamente de acuerdo en su veredicto : Alexia ha recibido sus cuatro votos positivos. “Tienes mucho talento, una voz preciosa, has hecho unos agudos tan bonitos y elegantes”, le ha dicho Edurne . Paula Echevarría que “ha cumplido con creces”. Y Dani Martínez que para el escenario de ‘Got talent’ “ha sido un honor que actúes en él”.

“Qué maravilla, tú tienes que hacer tu vida y tu vida es tu talento”, ha entonado Risto Mejide y tras esto ha hecho una confesión, que le ha trasmitido como consejo: “Yo también soy hijo de médico y también había una tradición en mi familia, vengo de una tradición de nueve Ricardos, me bautizaron como Ricardo y fui al Registro Civil a cambiarme el nombre”. "Dije: 'a mí los muertos no me mandan, yo soy el que está aquí y soy el que voy a crear mi propia vida. Crea tu propia vida”, asegura.