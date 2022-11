Hugo Marlo regresa a 'Got talent' con nueva voz y nuevo nombre: "Vine hace cuatro años llamándome Marina"

Hugo Marlo es un chico trans que tras su paso por ‘Got talent’ descubrió que no había techo en sus deseos ni en sus sueños. Durante estos cuatro años , Hugo ha pasado por un intenso y valiente proceso que ha acabado con Marlo sintiéndose él al fin.

“He vuelto a ‘Got talent’ porque, aunque me llevé los cuatro síes, en 2016 tenía una voz completamente diferente y ahora regreso con mi nueva voz , llamándome Hugo, sintiéndome yo mismo y animando a todo el mundo a que nunca tiren la toalla”.

Tras el escenario esperaba su familia, y entre ellos estaba su chica, quien muy emocionada no podía reprimir las lágrimas, y es que el camino de Hugo Marlo no ha sido fácil, tal y como él mismo ha explicaba: “Me decían que si seguía con el proceso no podría ser capaz de cantar, que perdería mi voz”.