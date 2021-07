Dos años después de su participación en ‘Got Talent’ y ‘Got Talent Junior’, Marlo comunicó en sus redes sociales que se llamaba Hugo y que era un chico. “Quiero deciros que me llamo Hugo y soy un chico. Todo tiene su tiempo y al menos a mí me ha costado mucho poder hacer esto que estoy haciendo” , confesaba en su perfil oficial de Instagram.

Sus palabras conseguían emocionar a sus seguidores, que fueron conscientes en ese mismo momento de que Marlo nunca había sentido que fuera “una niña”, aunque siempre le hubieran tratado como tal. “Me miraba al espejo y no sabía lo que estaba mirando, no lo entendía. Nunca me he visto como las demás chicas, porque yo no era una de ellas”, reconocía públicamente.