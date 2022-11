Marco sorprende a su abuela y muestra su magia junto a ella en el escenario: “Vengo a cumplir su sueño”

Marco, mago de 29 años, se presenta a ‘Got talent’ para cumplir el sueño de su abuela : “Se pensaba que iba a dar un paseo por Madrid y lo que no se esperaba ella era que llegara al teatro, que se encontrara con un montón de cámaras y que detrás apareciera su nieto”.

“Ya que he venido con mi abuela, ha venido desde Asturias, ¿puedo sacarla aquí?” , ha preguntado el mago y dicho y hecho, su abuela ha estado junto a él durante la actuación: “¿Qué hay más impresionante que ver a una abuela que no tiene ni idea de magia ni mentalismo hacer magia o mentalismo junto a su nieto?”. Y aquí ha comenzado la actuación de los dos juntos , con la que ha conseguido tres ‘síes’.

Edurne, que le ha dado su ‘sí’ valora su actuación: “Ha sido muy bonito, a mí me ha gustado mucho”. Tras dar su voto positivo, Dani Martínez asegura que lo ha “llevado bastante bien, es una cosa muy chula traer a tu abuela”. Y el tercer ‘sí’ ha sido el de Paula Echevarría: “En tu caso cambio la espectacularidad del número por la ternura de cómo lo has hecho y con quién lo has hecho”.