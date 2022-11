Risto Mejide, sobre su actuación en 'Got Talent': "Es el momento en el que más emocionado me he sentido nunca en televisión"

Risto Mejide protagonizó uno de los momentos más emotivos de ‘Got Talent’. De forma inesperada, se subió al escenario y t ocó una de las obras cumbre del compositor barroco Johann Sebastian Bach . El plató rompió en aplausos no solo con su interpretación, sino también con el hilo conductor de su actuación: el amor entre Bach y su segunda esposa.

“Al final, uno es resultado de sus aciertos y de sus errores, todo suma. Y lo que ocurra entre dos adultos que se aman es tan sagrado como el arpegio que une esas dieciséis notas y las convierten en una obra de arte. No fue la mejor interpretación de Bach que escucharéis, ya lo sé. Pero sí sé que es el momento en el que más emocionado me he sentido nunca en televisión. Anoche Johann Sebastian Bach sonó en el prime time de una cadena generalista. Y yo estuve ahí para enviar ese mensaje”, escribió.