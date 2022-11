Risto no da crédito con las valoraciones de sus compañeros a la actuación de Curro y Lana: “¿En esto queréis convertir Got Talent?”

Curro , dispuesto a hacer un encantamiento de serpientes ha llegado al escenario de ‘Got talent ’, pero no uno cualquiera, junto con Lana (Conda) , su compañero de actuación ha hecho querido llevar el humor con su número .

Los participantes, de 34 y 43 años, han conseguido llevar muchas risas al teatro de ‘Got talent’, aunque no han terminado de conquistar a todos los miembros del jurado. Mientras Paula, Dani y Edurne han quedado encantados y han dado su ‘sí’, Risto no ha estado nada de acuerdo con esto y ha dado su particular ‘no’.