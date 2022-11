Carmen roba el corazón al jurado con un tema propio dedicado a su madre: “Me tuvo nueve meses, nueve vidas voy a amarte”

Dani Martínez continuaba: “Tienes un talentazo, me ha impresionado cómo has cantado, cómo has tocado y cómo has utilizado tu voz. Hemos visto todo lo que tienes y es impresionante”. Paula Echevarría también reconocía su talento: “Para mí tienes una voz preciosa, que compongas es un plus muy grande”.