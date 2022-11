Dimensión Vocal sorprende con el increíble control de sus voces en 'Got Talent'

Dimensión Vocal se presenta a 'Got Talent' con un espectacular número . "Nos gustaría que España nos conociera y supiera lo que somos capaces de hacer", explican los cantantes.

"Ha habido un momento en el que me estabais metiendo en una verbena de mi pueblo. Es un número perfecto para ‘Got Talent", les ha felicitado Dani Martínez. "Me encanta este tipo de actuaciones, creo que las voces tienen que empastar muy bien y las vuestras encajan increíble. Vuestro espectáculo me ha encantado", coincidía Edurne.