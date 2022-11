Ohiole deslumbra en ‘Got Talent España’: de no poder andar por problemas de nacimiento a bailar en la NBA

Comenzaba su actuación y lo hacía al ritmo de ‘I have nothing’ de Whitney Houston . Ohiole dejaba alucinado a todo el jurado y a todo el público del teatro. Su forma de bailar era absolutamente increíble de ver. Al finalizar, el bailarín no podía parar de sonreír y agradecer los aplausos.

“Es alucinante que no pudieras andar de pequeño y que hoy en día hayas hecho lo que has hecho en el escenario”, comenzaba Edurne. “Creo que es una lección para no rendirse cuando alguien te dice que no puedes hacer algo. Y lo que más me gusta de verdad de ti eres tú, la actitud que tienes es admirable”.