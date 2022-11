Giovanna canta por Lady Gaga para cumplir su sueño: “Quiero ser conocida en todo el mundo”

“Hay que tener valor para atreverse con Lady Gaga”, comenzaba Paula Echevarría . “Con esta canción, que todo el mundo reconoce, es un temazo impresionante y no has puesto una nota fuera de su sitio en ningún momento”.

Por último, le llegaba el turno a Risto Mejide: “La peli no me convenció y tú actuación me ha quedado un poco fría. Para mí es un ‘no”. No obstante, se llevaba el ‘sí’ del resto de miembros del jurado.