Joaquín se lleva el 'pase de oro' conjunto del jurado con su espectacular número de magia

El jurado le ha dado sus valoraciones. Dani Martínez: “Quiero poner en valor como embaucas y llevas a la gente donde quieres”. Edurne: “Es que no es posible esto, alucinante, de los mejores magos que hemos visto”. Paula: “La gracia que tienes, intentas explicarnos el truco y no lo veo. Me cuesta seguirte, impresionante”. Y Risto: "Tengo que decir una cosa, han pasado muchos magos, pero ninguno a ganado. Aquí tenemos un mega crack, creo que esto es un botón de oro”.