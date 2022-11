Los dinosaurios de 'Divershowfiesta' conquistan el corazón de Paula Echevarría: "Será porque tengo un niño que le encantan"

"Será que soy mamá de un niño de 13 meses que le encantan los dinosaurios y es superfan del 'Baby shark' que yo me he levantado, he bailado y lo he dado todo. El entretenimiento siempre es bien recibido y si es para los niños, mejor todavía", comentó después Paula Echevarría, quien coincidía con su compañero Dani.