Dani Martínez deleita hablando su peculiar inglés para valorar la actuación más flexible de Liberty

Paula Echevarría ha querido mostrar que la actuación le ha gustado: "Es que te doblas, te pliegas como un sobre. Qué bien, que divertido". Al igual que Edurne: "A mí me parece una propuesta muy original, has aprovechado muy bien mostrando una cosa distinta". Pero no ha conseguido conquistar a Risto Mejide: "Valorando tu esfuerzo y el talento que tienes, el número se me ha quedado corto. Lo he visto un poco monótono y con poca progresión".