Cristóbal González arriesga en la semifinal y sale victorioso: "Has 'troleado' a la televisión nacional"

Risto Mejide defendía en la primera semifinal de 'Got Talent' que "la música clásica es eterna" y que, por tanto, el error había sido "llamarla clásica por haber sido creada en otra época". Prueba de que este estilo sigue siendo muy actual ha sido la actuación de Cristóbal González .

El joven violonchelista traía al presente una pieza del compositor Dmitri Shostakóvich, pieza que Risto Mejide reconoció. "Es un compositor muy difícil y lo fácil hubiera sido ir por lo fácil (...) Me parece maravilloso. Has 'troleado' a la televisión nacional y has traído a Shostakóvich", señaló.