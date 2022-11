Wesley, 'Quality Youth Megacrew' y el mago Joaquín Matas, nuevos finalistas de 'Got Talent 8'

Tras la segunda semifinal de 'Got Talent 8' ya conocemos la identidad de los tres nuevos concursantes que se suman a la gran final del programa: Wesley, 'Quality Youth Megacrew' y el mago Joaquín Matas.

"Mis compañeros están malgastando saliva. Es la primera vez desde que empezaron las semifinales que yo veo un número digno del 'Pase de oro", ha comentado Risto Mejide tras las valoraciones de Edurne, Dani y Paula. La primera en unirse a la propuesta de Risto Mejide ha sido Paula Echevarría. "Si no se llevan el 'Pase de oro' este grupo, ¿Quién se lo va a llevar? ", ha preguntado. Después, Edurne y Dani Martínez han apoyado el 'Pase de oro' al haber sido propuesto por el publicista el día de su cumpleaños

" ¡Este hombre puede ganar 'Got Talent'! ", aseguraba Risto Mejide al final de su número. El publicista aseguraba que su número, pese a ser simple, producía el mismo impacto que otros números mucho más innovadores, algo con lo que estaba totalmente de acuerdo Edurne.

El pase de oro de Dani Martínez de este año, Alan, no ha podido estar en semifinales por motivos personales. Por este motivo, lo ha hecho en su lugar Wesley, el pase de oro del cómico de la anterior edición. El año pasado, sufrió un fuerte accidente en semifinales, pero ya se encuentra preparado para volver al teatro. “Le he llamado y le he dicho que va a tener otra oportunidad. Está aquí esta noche”, contaba Dani.