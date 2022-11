Estefanía Saavedra es una de las seleccionadas. La representante de Melilla ha hecho un bonito homenaje a Lorca cantando e interpretando algunos versos del poeta. " Cuando me subí a un escenario tenia 3 añitos y desde entonces mi sueño es cantar", aseguraba antes de comenzar su actuación.

"Has combinado elementos maravillosos, flamenco, poesía, Lorca. Hay mucho de lo nuestro, pero con una elegancia y con un talento extraordinario. Exquisito de verdad", le ha felicitado Risto Mejide. "Tienes mucho arte. Llenas el escenario sentada en una silla, no te hace falta ni moverte", coincidía Edurne. "Para mí a parte de tu voz que es tu talento, tienes una elegancia que te ayuda a convertir tu número en lo que has hecho", decía por otro lado Paula Echevarría.