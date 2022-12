Álex comete un error en su actuación de magia y enfría al jurado: "Ya no he podido disfrutar"

Una vez más, Álex empezaba haciendo partícipes a los miembros del jurado. Dani Martínez, Paula Echevarría y Edurne formaban parte de la actuación. Risto Mejide no iba a ser menos, y pronto le pedía que le acompañara al escenario. El mago comenzaba a desarrollar su número y todos quedaban sorprendidos de repente: algo no había salido bien. Eso sí, pronto conseguía remediarlo y reconducirlo.

Edurne se encargaba de inaugurar la valoración: “Te desenvuelves muy bien, estás cómodo encima del escenario, pero el error me saca del número y ya no lo disfruto igual. Tiene valor que aunque pasen cosas sepas reubicarlo, pero no lo he podido disfrutar cien por cien”. Paula Echevarría coincidía: “Estoy de acuerdo con Edurne, aunque eres muy bueno, tienes tablas como para que te pase esto y salgas airoso”. Por su parte, Dani Martínez destacaba la parte buena de su actuación: “Lo difícil es ponerle tu sello”.