Assaig de Dansa rinde homenaje a los refugiados ucranianos con una lacrimógena actuación

La actuación ha provocado diferentes opiniones en los miembros del jurado: "Me habéis hecho sentir muchísimas cosas. Ese grito de ‘mamá’ ha sido desgarrador. Sois más que un grupo de baile. No solamente bailáis, contáis tantas historias que llegáis muy profundo", les ha felicitado Edurne.

Sin embargo, Risto Mejide no tenía la misma sensación: "Yo lamento discrepar con mis compañeros radicalmente. A mi no me ha emocionado nada, ha sido demasiado evidente. Cuando pasa eso a mí me causa el efecto contrario, me blindo. Vuestro objetivo es emocionar y a mí, cero"