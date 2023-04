Edurne planta cara a Risto Mejide tras la actuación de Duo Prime: "¿Por qué has pulsado el botón rojo?"

Vladimir y Katerina llegan a 'Got Talent: All Stars' desde Ucrania. Los acróbatas son pareja fuera y dentro del escenario y juntos forman Duo Prime, un perfecto tándem que consigue dejar sin palabras a todo aquel que presencia su espectáculo.

Duo Prime ha realizado una brillante actuación de acrobacias, en las que destacaba la lentitud con la que llevaban a cabo algunas figuras, sumándole todavía más dificultad al ejercicio. Sin embargo, la performance no ha convencido a todos los miembros del jurado, ya que Risto Mejide ha pulsado el botón rojo.

Edurne, muy extrañada, ha preguntado a su compañero el motivo por el que no le ha gustado la actuación: "En esta ocasión te lo tengo que preguntar. ¿No te ha gustado o es que tienes algo personal por este tipo de actuaciones? ¿Es por el brilli brilli ?", comentaba entre risas.

"Espero mucho de cada uno de los números. En una audición normal no hubiera apretado el botón rojo, pero creo que en esta tenemos que ser más exigentes", explicaba Mejide. "Lo que habéis hecho con esa delicadeza, esa lentitud….Es espectacular. Me parece complicadísimo lo que habéis hecho" , insistía Edurne.

Paula Echevarría también quedó satisfecha con el número: "Estoy de acuerdo con Edurne, a mí esa figura que hacéis con esa lentitud, que creo que es mucho más complicado que hacerlo rápido…olé por vosotros". "He visto poesía en movimiento, me ha fascinado la belleza. Lo he disfrutado muchísimo", aseguraba Jorge Blass.