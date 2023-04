Nicolas Ribs hace realidad con su magia objetos que son virtuales: "Es un número redondo"

Nicolas Ribs es un mago francés que al que la magia le llegó por casualidad después de tener un accidente. De ahí, llegó a ser semifinalista en la edición francesa de 'Got Talent' y finalista en la americana . Pero en 'Got Talent: All Star' iba a afrontar un reto aún mayor: hacer su número frente a Jorge Blass, reconocido mago .

"¡Te había visto en 'America's Got Talent y me has gustado más! Has conseguido que todo lo tecnológico sea orgánico, sea real pero sí me hubiera gustado que lo que haces afecte en ti y puedas comunicarlo al público", valoró después Jorge Blass. Con su opinión coincidió Risto Mejide: "Al final cuando os subís a un escenario, tenéis que transmitir la emoción. Pero a parte de eso creo que es un número muy redondo", apuntó.