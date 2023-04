Yohan y Rafael son 'Les Beaux Frères' y en su número el estar sincronizados es lo fundamental. Los participantes dejaban intrigados al jurado de 'Got Talent: All Stars' al subir al escenario sin dar pistas de qué era lo que iban a hacer, y más sorprendidos les dejaban cuando salían de él y reaparecían desnudos y tan solo tapados por una toalla .

Los exparticipantes de 'America's Got Talent 2021' dejaban boquiabiertos al jurado y al público de 'Got Talent: All Stars' haciendo lo inimaginable con la toalla logrando que no se les viese absolutamente nada en un divertidísimo número que también estaba lleno de humor.