Los excesivos nervios no impiden a Kyle Tomlinson mostrar "una de las voces más impresionantes" que se han escuchado en 'Got Talent'

Kyle Tomlinson subía al escenario de 'Got Talent: All Stars' muy nervioso. Tal es así que al participante incluso le costaba presentarse. "Estoy aterrorizado. Este es el primer escenario que actúo desde la pandemia", explicaba Kyle y confesaba que había estado a punto de abandonar su sueño de ser cantante.

El público le mandaba ánimos antes de la actuación, pero incluso con ésas Kyle no paraba de moverse. Pero cuando empezó a sonar la música, el exparticipante de 'Britain's Got Talent 2017' se vino arriba con una preciosa interpretación .

Cuando terminó de cantar, Kyle recibió toda la ovación del público y del jurado de 'Got Talent: All Stars'. ¡Incluso se coreó 'Pase de Oro'! "Es increíble porque has empezado muy nervioso, has actuado muy seguro y ahora estás nervioso otra vez. Tienes una de las voces más impresionantes que he escuchado", señalaba Edurne en primer lugar.