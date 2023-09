El humor y la magia de Antonio Serrano pone a todos los miembros del jurado en pie: "Tú mereces un botón de oro"

Con ellos, el público, que no ha parado de gritar que se merecía el pase de oro. "Yo es que no me puedo sentar", ha dicho Risto . "Las tres cosas que tiene que tener un mago: uno, no dar la chapa; dos, tener un personaje gracioso, entretenido, ocurrente, ingenioso; y tres, unos trucos del carajo. Tú mereces un botón de oro ".

"Me has dejado sin palabras. Puedes ganar 'Got Talent España", le ha seguido Flo. "Eres muy bueno, me he quedado con ganas de más", ha añadido Edurne. Por su parte, Pau Eche también se ha rendido a sus pies: "Nos has hecho pasar un rato impresionante". Y, como era de esperar, Antonio se ha marchado con el 'sí' de los cuatro miembros del jurado.