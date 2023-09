Amanda Digón conquista a todo el teatro con su mensaje contra el bullying a través de la música: "Me habéis emocionado mucho"

Tiene 30 años y es cantante y compositora. Amanda se ha subido al escenario de 'Got Talent' para presentar una canción propia titulada 'Uno más'. Un tema que trata algo muy importante que ella misma vivió en primera persona: el bullying. Pero, al salir al teatro frente a los jueces, ha anunciado que no venía sola: "La compañía que traigo hoy es la mejor boca en la que yo he podido poner esta canción".