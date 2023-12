Vicente Lucca adivina un detalle de la infancia de Flo leyendo su mente: "Os juro que no le había contado nada"

En esta ocasión, Vicente Lucca pedía a los jueces que anotasen en una tarjeta alguna el recuerdo de una trastada que hiciesen de pequeños. Después, debían meter estas tarjetas en unos sobres y mezclarlos al azar. Vicente no solo adivinaba a quién pertenecía cada confesión, si no que además, explicaba exactamente lo que Florentino Fernández hizo durante su infancia y que ni siquiera había leído.

Los miembros del jurado no pueden explicar lo que ven en las actuaciones de iIcente Lucca. Risto Mejide le preguntaba a su compañero Flo si alguna vez había contado en televisión o en alguna entrevista esa anécdota de pequeño: "No tío, es que es imposible que lo supiera, os juro que no he hablado con él, este tío es Dios".