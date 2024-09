Nicolás del Pozo es un ilusionista que vive su show con mucha intensidad y al que no le gustan las cartas, sino “una magia más elegante”, nos cuenta al inicio de su actuación en el estreno de la décima temporada de ‘Got Talent España’. Para su espectáculo , invita a Paula Echevarría a subirse al escenario junto a él. Lo que ella no sabe es que está a punto de vivir un momento mágico e inolvidable .

La actriz no se lo ha pensado dos veces a la hora de aceptar cuando ha recibido la invitación de este participante. Lo que no sabía Paula es que, nada más comenzar el show, Nicolás la ha dormido en cuestión de tres segundos, dejándola tumbada mientras avanzaba la actuación. Lo que ha sucedido a continuación ha sido pura fantasía .

Al despertarse, Paula Echevarría se encuentra con un teatro que casi se cae por los aplausos y pregunta, intrigada, qué es lo que ha sucedido, pues no se ha enterado de nada. Cuando sus compañeros del jurado, Tamara Falcó y Florentino Fernández, le dicen lo que ha sucedido, ella no da crédito. De hecho, no sabe ni qué decir, pues dice que ni siquiera es consciente de haber estado dormida.