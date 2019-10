El artista de circo, Aram Semperviren, cautiva al jurado haciendo increíbles malabares con un perchero: "Ha sido un numerazo"

Jardinero entre semana y artista de circo los findes: Aram Sempervirens ha venido a ‘Got Talent 5’ con un arriesgado número que no dejará indiferente a nadie. El concursante ha utilizado un perchero para hacer alucinantes malabares que han dejado boquiabiertos al jurado: “Ha sido un numerazo, has hecho de todo menos el número que me esperaba que ibas a hacer”, ha sido la valoración que ha dado Dani Martínez.