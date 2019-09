Asunción tiene 85 años y ha recitado en 'Got Talent' una de sus poesías. Asegura tener entre 200 y 300 redactadas, todas ellas con mensajes positivos. Y es que Asunción nunca ha perdido la esperanza. Ella es una madre coraje que ha reivindicado en 'Got Talent' la no estigmatización de las personas con esquizofrenia, ya que dos de sus hijos sufren la enfermedad.