Nuestro clown Eric Boo y su desternillante partido con Dani Martínez no convence a Risto Mejide

No hemos visto la pelota, pero la hemos escuchado y hasta ha roto cristales en un número que ha arrancado el aplauso de todos pero que no ha convencido del todo al jurado: “Me sale valorar a Dani, ya sé que tú eres muy bueno y quizá uno de los mejores de España, pero me hubiera gustado verte a ti, Eric, la gente solo puede valorar la mitad de tu actuación”, le ha dicho Risto Mejide.