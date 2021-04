Mientras interpretaba el tema, Paz se ha roto, y al verla así Edurne se ha acercado a su compañera y la ha abrazado para consolarla, igual que Dani. "He llorado tantas veces así y las que me quedan", ha explicado Paz, Elsa ha hecho algo muy importante, "esto es lo que tiene la música que te conecta con el amor" .

Paz se rompe durante la actuación

Paz ha lanzado un mensaje positivo, "me has ayudado a conectar con mi amor, con mi alma gemela, con el amor de mi vida", ha contado, y esas lágrimas no son de tristeza, "hoy lloro de amor", ha añadido. "¿Sabes cuántas veces he llorado por la noche porque no quería que amaneciera?", y lo hacía "porque no quería que se fuera mi amor".