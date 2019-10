El emocionante homenaje de Guillermo a su amigo con metástasis: "Va por ti José"

Guillermo Caballero se dedica a las reformas y nunca ha cantado en público. Sin embargo, el concursante se sube pro primera vez a un escenario por una emotiva razón, cantar para su amigo José. "Hoy es un día muy especial para mí porque ha venido un gran amigo conmigo. Yo no quería venir pero él me dijo que tenía que hacerlo por él, le detectaron un tumor maligno en el riñón derecho y se lo extirparon pero tiene problemas de metástasis en el pulmón y ahora pues… tiene fecha de caducidad. No cabilas que no va a estar con nosotros… no lo quiero ni pensar", ha explicado. Tras interpretar 'La hija de Juan Simón' de Antonio Molina, le ha dedicado el tema a su amigo: "Va por ti José, va por ti", ha dicho emocionado.